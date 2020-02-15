Elim uçak kazasına ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 5 Şubat tarihinde bir uçak pistten çıkmıştı. 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden bu elim uçak kazasına ilişkin olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında pilotların da ifadesi alınıyor. "Şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan pilotlardan biri de Ferdinant Pondaag..Tedavi gördüğü hastanede, tercüman eşliğinde polis tarafından ifadesi alınan Pondaag'ın üzgün olduğunu belirttiği ve kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi. Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini de ifade eden Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını hatta kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadığını söylediği belirtildi. Bu arada Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu da hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.

(İHA)