"Elimde bir yetenek tatilim rengârenk" projesi başladı
28 dakika önce
Çankırı Belediyesinin yaz döneminde çocuklara yönelik düzenlediği "Elimde Bir Yetenek Tatilim Rengarenk" kursları başladı.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Belediyesinin yaz döneminde çocuklara yönelik düzenlediği "Elimde Bir Yetenek Tatilim Rengarenk" kursları başladı.
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen
'in Çankırı merkezde yaşayan çocukların yaz tatilini eğlenceli ve öğretici aktiviteler ile geçirebilmesi için hazırlattığı tatil programı start aldı. Belediyenin 6. katında başlayan takı tasarımı ve pastacılık kurslarına 20 öğrenci katıldı. 9-15 yaş aralığını kapsayan kurslar, altı hafta süresince haftanın üç günü şeklinde devam edecek. Takı tasarımı kursuna katılan çocuklar ilk çalışma olarak babalarına tespih yaparken, pastacılık kursunun ilk ürünü ise kurabiye oldu. Çocuklar, kurs saatinin bitiminde kurabiyelerini birbirleri ile paylaştı.
Başkan Esen, tatil projelerinin bir ayağını oluşturan yaz kurslarındaki amaçlarının çocukların tatillerini verimli geçirmelerini sağlamanın yanı sıra televizyon, internet, cep telefonu gibi teknolojik ürünlere daha az zaman ayırmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. - ÇANKIRI
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