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"Elimden geleni yaptım" - NUR

1 saat önce

Dünya Güreş Şampiyonasında gümüş madalya kazanan serbest stil güreşçi Süleyman Atlı, elinde geleni yaptığını ve bundan sonraki turnuvalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Dünya Güreş Şampiyonasında gümüş madalya kazanan serbest stil güreşçi Süleyman Atlı, elinde geleni yaptığını ve bundan sonraki turnuvalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Atlı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı, finalde karşılaştığı Rus Zavur Uguev'e mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklentisinin dünya şampiyonu olduğunu belirterek, "Avrupa şampiyonasından sonra uzun süre bu şampiyonaya hazırlanıyorduk. Dünya şampiyonu olup, olimpiyatlara bu şekilde gitmek istiyordum. Nasip olmadı." dedi.

Minderde olduğu gibi minder arkasında kilo düşmesi olsun psikolojik savaşın olduğuna işaret eden Atlı, şöyle konuştu:

"Ben yaklaşık 1 aydan beri kilo kontrolü yapıyordum. Tam anlamıyla tam yüzde 100 performansla çıkamıyoruz maçlara, bunun da etkisi oluyor. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonraki hedefinin olimpiyatlara iyi hazırlanıp, altın madalya kazandırmak, bundan sonraki turnuvalarda ülkemi en iyi bir şekilde temsil etmek"

Elimden geleni yaptım - NUR

Süleyman Atlı, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:53 Kaynak: AA
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