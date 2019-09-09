"Elimi Bırakma" ekibi ikinci sezon ilk bölümü birlikte izledi
1 saat önce
TRT 1'in Başrollerini 'Alp Navruz' ve 'Alina Boz'un paylaştığı, yapımcılığını Üs Yapım- Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği, ilk sezonuyla büyük başarı elde eden "Elimi Bırakma" ekibi ikinci sezon ilk bölümü birlikte izledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:54 Kaynak: Bültenler
Hidiv Kasrı'nda bir araya gelen oyuncular yeni bölüm heyecanlarını paylaştılar. Azra ve Cenk'in; Mert'in acı ölümüyle ayrı düştükleri bölüm sarsıcı gelişmeleriyle izleyenleri ekran başına bağladı. Sosyal medyaya da damga vuran dizi Trend Topic listesinde ilk sıralarda yerini aldı. #ElimiBırakma etiketiyle Twitter'da binlerce beğeni tweeti alan dizi izleyiciden yine tam not aldı.
Yönetmenliğini Hakan İnan ve Mücahit Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı "Elimi Bırakma" her Pazar TRT 1'de ekrana geliyor.
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