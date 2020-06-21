'Elimizde virüsün öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok' - Son Dakika

'Elimizde virüsün öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok'

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, "Şu anda elimizde net olarak virüsün gücünün ya da öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok. Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon" dedi.

'Elimizde virüsün öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok', System.String[]

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, "Şu anda elimizde net olarak virüsün gücünün ya da öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok.  Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs etkisinin henüz azalmadığını belirtti. Koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Çetin, "Yapılan çalışmalarda şu ana kadar virüste anlamlı bir değişiklik görülmedi. Olgu sayımızdaki azalmanın birçok nedeni olabilir. Birincisi alınan önlemler, ikincisi havaların ısınmasıyla birlikte kapalı ortamlarda daha az bulunmamız ve açık havada geçirilen zamanın artması. Şu anda elimizde net olarak virüsün gücünün ya da öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok. Belki önümüzdeki aylarda olabilir ama hiç de olmayabilir. Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon. Bu silahlarımızı kaybetmeden kullanmaya devam edelim" dedi.

'HASTAYSAK KENDİMİZİ EVDE İZOLE ETMEMİZ LAZIM'

Çetin, solunum yolları hastalıklarının normalde de artış gösterdiği sonbahar aylarında, tedbirlerin elden bırakılması durumunda vaka sayısında artış olabileceğini söyledi. Çetin, şunları kaydetti:

"Bu yeni normalleşme sürecinde asla ve asla otokontrolümüzü yitirmememiz lazım. Eğer hastaysak, mutlaka kendimizi yine evde izole etmeye devam etmemiz lazım. Sosyal mesafe, sık el hijyeni, özellikle bir araya geldiğimizde temastan kaçınarak, hastalığın daha rahat bir şekilde ülkemizde sonlandığını görebiliriz. Önümüze bir sonbahar dönemi gelecek. Bu dönemde normal solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı döneme girdiğimizde biraz daha sıkıntılar yaşayabiliriz. En azından yaz döneminde mümkün mertebe kurallara uyarak, hastalığın sıklığını ülkemizde minimuma indirmeye çalışmalıyız."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Elimizde virüsün öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok' - Son Dakika

Son Dakika

Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı         
18:09
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu         
17:41
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı         
17:12
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar         
17:06
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı         
16:59
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf         
16:56
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı         
16:00
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi         
15:51
ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum ABD'li aktör Ansel Elgort'tan cinsel taciz iddialarına yanıt: Geçmişte yaptığım şeylerden utanıyorum         
15:45
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi         
15:36
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı         
15:32
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım         
14:58
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak         
14:54
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu         
14:53
Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha         
14:32
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor         
14:29
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi         
14:25
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir         
14:17
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı         
14:06
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor         
14:05
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: Toplum bağışıklığı demek, 3-5 milyon kişinin vefat etmesi demektir         
13:44
Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı Arı Adam'dan çılgın rekor denemesi! Binlerce arıyı 3 saat boyuncu üzerinde taşıdı         
13:43
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 18:25:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Elimizde virüsün öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei