"Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı' - Son Dakika

"Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı"

7 saat önce

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor."

(İHA)

Mehmet Güllüoğlu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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