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"Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı"
7 saat önce
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor."
(İHA)
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