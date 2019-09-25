Son Dakika Haberleri: "Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız"
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"Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız"

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes ile yarın Gaziantep'te oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında en iyi oyunlarını sergileyeceklerini bildirdi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes ile yarın Gaziantep'te oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında en iyi oyunlarını sergileyeceklerini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden açıklamalarda bulunan tecrübeli başantrenör, sezon başlangıçlarının her zaman zorlu olduğunu belirtti.

Obradovic, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Birçok farklı nedenden dolayı tüm takımı bir araya getiremediğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu nedenle önümüzde çok çalışmamız gereken bir süreç var. Elbette Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız. Nasıl oynamamız gerektiğini ve kazanmak için gerekli olan detayları anlamamız gerekiyor."

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Gaziantep'teki Şahinbey Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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