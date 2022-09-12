Elimsan İşçileri, Maaşlarının Ödenmemesini Suudi Arabistan Başkonsolosluğu Önünde Protesto Etti

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Elimsan Fabrikası işçileri, maaş alamamalarını ve yaşadıkları mağduriyetleri İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri ve Birleşik Metal- İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, işçilerin sorunlarını görüşmek için konsolosluğun randevu vermediğini belirterek "Eğer hala çözüme ulaşılmazsa, Suudi yetkililerinin ve şirket yöneticilerinin bir girişimi olmadığı takdirde eylemlerimizi büyüteceğimizi, gerekirse Ankara'ya taşıyacağımızı ve uzun vadeli bir eyleme yayacağımızı buradan dile getiriyorum" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve Suudi Arabistan sermayeli elektrik iletim ve dağıtım fabrikası Elimsan işçileri, 3,5 aydır maaş verilmemesi ve 4 aydır fabrikada üretim yapılmamasına karşı eylem yaptı. İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen işçiler, "Elimsan işçileri sahipsiz değildir" pankartı açarak "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" ve "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.

Birleşik Metal- İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Talat Çelik, konsolosluktan randevu talep ettiklerini ancak verilmediğini söyledi. "Sesimizi duymuyorlar" diyen Çelik, "Aylardır maaşımızı alamıyoruz. Bu durumu ortaya koymak, meramımızı anlatmak mağduriyetimiz için konuşacak yetkili bulamıyoruz. Suud sermayeli bu şirket kör, sağır ve dilsiz. Hiçbir talebi, hiçbir iradeyi tanımıyor. Hiçbir talebimizi dikkate almıyor" dedi.

İşçiler adına konuşan DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal- İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, " Türkiye'de iyi gitmeyen şeyler var. Bütün alanlarda, söylemlerimizde bunu dile getirmeye çalışıyoruz. İşçiler için bir cehenneme dönüşen çalışma ortamı maalesef ki bugüne kadar düzeltilmedi" dedi. Bugün 12 Eylül'ün yeni versiyonlarının yaşandığını dile getiren Serdaroğlu, şöyle konuştu:

"KONSOLOSLUK RANDEVU VERMİYOR: Eğer bugün 300'e yakın işçi Kocaeli'de, Kartepe ilçesinden İstanbul'a gelmiş, Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde haklarını arama çabası içerisinde mücadelesini sürdürüyorsa demek ki 42 yıldan bugüne kadar bu ülkede hiçbir şey değişmemiş. Bir aydınlığa ulaşılma söz konusu olmamış. Elimsen işçileri, işçiler 3,5 aydır maaşlarını alamıyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu kendi ülkesine ait bir şirket konusunda ülkede yaşayan 300 tane insanın bu sorununa duyarlı davranmıyor ve görüşme taleplerini reddediyor. Günlerdir DİSK'ten ve sendikamızdan Suudi Konsolosluğu'ndan randevu talebinde bulunduk. Biz buraya artık son aşamaya gelindiği için geldik. Diplomatik görüşmeleri, karşılıklı sorun çözme diyaloglarını Suudi Konsolosluğu maalesef ki bugüne netleştirmedi. Cevap vermedi taleplerimize. Biz de buradan, kendisinin ülkesindeki bir şirketle ilgili işçilerin yaşadığı sorunlara müdahale etmesi için eylem yapmaya geldik.

3,5 AY MAAŞ ALMAYAN İŞÇİ NASIL YAŞAYACAK: Bir işçi, 3,5 ay maaş almazsa bu zam yağmuru altında, yaşanılan ülkede nasıl yaşayacak? 3,5 ay bir işçinin maaş almadan yaşayacağı bir süre değil ama bu arkadaşlarımız, orada dayanışmayla, aile dayanışmasıyla hayatımı sürdürmeye çalışıyor. Elimsen devasa bir alan üzerinde kurulmuş büyük bir firmadır. Geçmiş Cumhurbaşkanı'nın ziyaret ettiği, Türkiye'de yüksek ve orta gerilimli şarj cihazları üreten ve dünyanın birçok yerine ihracat yapan bir fabrikadır. Şimdi bu fabrikada aynı zamanda askeri malzemeler üretme durumu da söz konusu olmuştur. Yani sadece enerji alanına üretim yapan değil, milli güvenliğe de üretim yapan bir fabrika durumundadır. Bu fabrikada bugüne kadar sahip çıkılmadık. Yani Suudi Arabistan sermayesi alındıktan sonra da bu firmanın atıl bir vaziyette durmasına göz yumuldu.

MAAŞLARDA AYLAR BULAN GECİKME YAŞANIYOR: 1980'den bugüne kadar faaliyet sürdüren bir fabrika. Bu fabrikada 35 yıl sendikasız çalışma söz konusu oldu. Arkadaşlarımız buraya birkaç yıl önce sendikayı getirirken ne önemli sıkıntılar yaşadılar. Binlerce işçi baskıya uğradı, işten atıldı ve sendikalaşmanın önüne geçildi ama en son kararlı bir şekilde işçi arkadaşlarımızın mücadelesiyle burada DİSK Birleşik Metal- İş Sendikası yetkili hale dönüştü. Yetkili hale dönüştükten sonra da iş yerinde muhatap alınacak bir işverenin olmamasından kaynaklı olarak bizler, Suudi şirketin yöneticilerine ulaşmak için Suudi Arabistan'daki sendikalarla da iletişim kurarak görüşme çabalarımızı sürdürdük. O zaman maaşlar aksıyordu ama bugün gelinen noktada aylar bulan bir gecikme yaşamak durumunda kaldık.

ÇÖZÜME ULAŞILMAZSA EYLEMİMİZİ ANKARA'YA TAŞIYACAĞIZ: Arkadaşlarımız bir kez daha Suudi Arabistan Konsolosluğu'nu buradan uyarıyor. Ülkemizde faaliyet gösteren Suudi şirketin sorunlarının çözümü konusunda müdahalede bulunun. Arkadaşlarımız fabrikada olabildiğince o fabrikaya sahip çıkmak için mücadelesini sürdürdü. Hatta fabrikaya icra geldiğinde insanlar, o fabrikada yatıp kalkıp fabrikanın mallarını o icracılara teslim etmediler. O fabrika bugün çalışıyorsa, malı mülkü fabrikanın içerisinde ise bu arkadaşlarımızın oradaki mala mülke sahip çıkmasından kaynaklanıyor. Sorumlu olanları da sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Bugünden itibaren bunu açıklamamızın akabinde eğer hala çözüme ulaşılmazsa, Suudi yetkililerinin ve şirket yöneticilerinin bir girişimi olmadığı takdirde eylemlerimizi büyüteceğimizi, gerekirse Ankara'ya taşıyacağımızı ve uzun vadeli bir eyleme yayacağımızı da buradan dile getiriyorum.

BİRİLERİNİN BU İŞE 'DUR' DEMESİ GEREKİYOR: Borçların ödenmemesi diye bir şey söz konusu olmaz. Konkordato ilan edildikten sonra o fabrikada üretimin devam edeceğini ve hiçbir şekilde de arkadaşlarımızın maaşlarında da sorun olmayacağını iddia ediyoruz ama birilerinin bu işe 'dur' demesi gerekiyor. O fabrika üretim yapabilecek kapasitede bir fabrika. Bizim ülkemizdeki yetkililerin bu işe müdahale etmesi gerekiyor, bununla ilgili de girişimlerimizi başlatıyoruz."