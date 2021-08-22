Üye Girişi
Elinde avcunda ne varsa sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor - Son Dakika

Elinde avcunda ne varsa sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor

22.08.2021 17:49

Kayseri'de nakliyecilik yaptığı sırada müşteri sıkıntısı çektiği için varını yoğunu satarak risk alıp kamış sepet, çanak ve çömlek işine giren Mehmet Çelik isimli vatandaş, şu anda yeni işinden milyarca lira kazanıyor. Çelik, ilk başta zorlandıklarını fakat şu anda işlerini rayına oturttuklarını ifade ediyor.

Kayseri'de ikamet eden Mehmet Çelik isimli vatandaş, 2018 yılında nakliyecilik işinde sıkıntı yaşamasının ardından uzun yıllar yürüttüğü mesleğini bırakarak yeni bir yola girdi. Kamış sepet, çanak ve çömlek üretimi yapmaya başlayan Çelik, ilk zamanlarda zorlandıktan sonra siparişlerin yoğunlaşmasıyla işlerini yoluna koydu.

"MÜŞTERİ VE İŞÇİ SIKINTISI ÇEKTİ"

2004 yılından beri nakliyecilik işi yapan Mehmet Çelik, müşteri ve işçi sıkıntısından dolayı araçlarını satıp kamış sepet, çanak ve çömlek işine yöneldi. Yöneldiği işte binden fazla ürün yelpazesine ulaşarak, müşteri yoğunluğuna yetişemediğini söyleyen Mehmet Çelik, "Müşteri ve işçi sıkıntısı çektiğim için nakliye araçlarımı satarak, sepet ve çömlek işine yöneldim" dedi.

Varını yoğunu sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor

"İŞİMDEN ÇOK MEMNUNUM"

Son 3 yıldır binin üzerinde ürün çeşidi ile kamış sepet, çanak ve çömlek işine yöneldiğini ve işlerinin yolunda gittiğini söyleyen Mehmet Çelik, "Daha önce benim evden eve nakliyat firmam vardı. 2004'den bu yana o sektörde faaliyet gösteriyordum. Bu işe başlamadan öncesine kadar müşteri ve işçi sıkıntısı çektiğim için araçlarımı satarak, sepetçilik ve çömlekçilik işine yöneldim. Bu 3 yıldır da işimden memnunum çok şükür. Kayseri'de olmayan bir şey yapalım dedik. İlk olarak çanak ve çömlekten başladık. Daha sonra da yanına sepeti getirdik. İşimiz yolunda ve tuttu çok şükür. Ürünlerimiz sepetinden, çanak ve çömleğiyle birlikte binin üzerinde çeşidimiz var. Kayseri'de zaten en ön planda olan şey çanak ve çömlek. Daha sonra sepet gelir, bahçe süs eşyaları gelir. Memleketimizin köylerinde yaşayan vatandaşlarımız aradığı kalburlar, ot süpürgeler olmak üzere birçok ürün var. Uçurtma bizim çocukluğumuzun hevesi, vazgeçilmeyen bir alışkanlık. 60 yaşındaki müşterim bile benden uçurtma alıp, uçuruyor. Uçurtmalarımızı buraya getirdiğimiz kamışlarla üretiyoruz. Kayseri'de sadece uçurtma yüzü bulamıyoruz. Onu da şehir dışından bir şekilde tedarik ediyoruz. Uçurtmanın talebi de oldukça yoğun" dedi.

Varını yoğunu sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor

"ŞEHİR DIŞINDAN DA MÜŞTERİLERİMİZ VAR"

Ürün fiyatlarının da sepetlerde 15 TL'den başlayarak, 125 TL'ye güveçte ise aynı şekilde 15 TL'den başlayarak, 200 TL'ye kadar çeşitlerinin olduğunu dile getiren Çelik, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çanak çömlek çeşidimizi Avanos, Eskişehir, Aydın, Konya illerimizden getirtiyoruz. Sepet çeşitlerimiz ise Hatay, Antalya, Aydın, Çanakkale illerimizde çeşit çeşit getirtiyoruz. Bir marketin reyonlarında ürünler dolu ise marketçi işin içinden nasıl çıkıyorsa biz de o sistemde kafamızda ürünleri tutarak çıkıyoruz. Her ürünün kendine göre listesi var. Aklımızdan gittiğinde listelere bakarak satış yapıyoruz. Satışlarımız sadece Kayseri içerisi değil, şehir dışından da müşterilerimiz var. Telefonla arayarak ya da mesaj yolu ile irtibata geçerek, taleplerini karşılıyoruz. Sepet çeşidi zaten çoğu Kayserilinin geçmişten geleneği olan bir şey ve çanak çömlekte zaten hiç vazgeçilmeyen bir malzeme biz dükkanımıza müşterilerimizi sürekli bekliyoruz."

Varını yoğunu sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor
Elinde avcunda ne varsa sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor

Mehmet Çelik, Türk Lirası, Kayseri, işçi, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elinde avcunda ne varsa sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Juventus'ta büyük kriz patlak verdi! Ronaldo kendi isteğiyle maça yedek kulübesinde başladı 19:41 Juventus'ta büyük kriz patlak verdi! Ronaldo kendi isteğiyle maça yedek kulübesinde başladı Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı 19:16 Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı Evli adam, Afgan kadını kuma teklifini reddettiği için öldürmüş 18:56 Evli adam, Afgan kadını kuma teklifini reddettiği için öldürmüş
Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi 18:22 Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi Eski sevgilisini darbettiği ileri sürülen şahıs, 10 yerinden bıçaklandı 18:18 Eski sevgilisini darbettiği ileri sürülen şahıs, 10 yerinden bıçaklandı Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu 17:33 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı 17:30 Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi 16:34 İngiliz basınından ilginç iddia: Bin Ladin, öldürülmeden önce Biden'a dokunulmazlık verdi

Son Dakika Haberleri
19:16 Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı
19:10 Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
19:03 Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesi yaptı: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
18:34 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş
18:22 Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi
18:18 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
17:32 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj pozu: Sarışın bomba mıyım neyim         
19:59
Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret         
19:35
Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor         
19:03
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler         
18:19
Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi         
18:11
Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin ABD seyahati öncesi koronavirüse yakalandı         
17:32
Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi         
17:02
Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun? Partisinin afişlerinin yırtıldığını öğrenen Muharrem İnce, Tunç Soyer'e patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?         
16:12
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim Megan Fox'tan şaşırtan cinsellik itirafı: Hemcinslerime aşık olabilirim         
15:16
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek Yargıtay'dan örnek karar! İş yerinin sırlarını kopyalayan çalışanlara ceza uygulanabilecek         
14:37
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 20:09:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elinde avcunda ne varsa sattı, tek ümit bağladığı işten şimdi milyarlar kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement