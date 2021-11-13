Elinde bıçakla girdiği akaryakıt istasyonunun marketini soyup, kaçtı - Son Dakika

KAYSERİ'de, elinde bıçakla bir akaryakıt istasyonuna giren maskeli hırsız, market görevlisine açtırdığı kazadan 3 bin TL çalarak kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Elinde bıçakla akaryakıt istasyonuna giren henüz kimliği belirsiz maskeli hırsız, market görevlisinden kasadaki paraları istedi. Görevlinin kasayı açmasıyla hırsız, yaklaşık 3 bin TL'yi çalarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.