Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

25.05.2022 13:12

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kadın, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir otele girerek yakma girişiminde bulundu.

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kadın, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir otele girerek yakma girişiminde bulundu. Kendine bıçakla zarar vereceği tehdidine bulunup savcı ve jandarma olduğunu söyleyen kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, arkadan yaklaşarak kadını etkisiz hale getirdi.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nilüfer isimli, soy ismi açıklanmayan kadın, kentsel dönüşüm nedeniyle bir süredir boş olan bir otele girdi. Otelin mutfak kısmında yangın çıkartmaya çalışan kadını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kadını ikna çabalarına başladı.

POLİS ARKASINDAN YAKALAYARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Sık sık bağırarak önce jandarma ve savcı daha sonra da MOSSAD ajanı olduğunu iddia eden kadın, kendisini FETÖ'nün bu hale getirdiğini söyledi Olay yerine gelen Cumhuriyet Karakolu ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzun süren ikna çabalarına karşılık vermeyen kadın, eline aldığı bıçakla kendisine zarar vereceği tehdidinde bulunarak, polis ekiplerinin müdahalesini de engellemeye çalıştı. Bir süre devam eden ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine devreye giren Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Usta, kadını bir süre oyaladı. O esnada Cumhuriyet Karakoluna bağlı ekipler arkadan yaklaşıp kadının bıçak olan elini arkadan tuttu. Hemen ardından Emniyet Müdür Yardımcısı Usta ve ekipler, kadını etkisiz hale getirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan Nilüfer isimli kadın, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mahalle sakini Şeker Taşlan, "Sabah bağırma sesleri duyduk. Kentsel dönüşüme giren bir binanın içerisine girmiş. Sanırım madde bağımlısı. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Önce yangın çıkarttı. Polis, itfaiye geldi. Eline bıçak aldı, o yüzden polisler içeriye giremedi. 'FETÖ beni bu hale getirdi' diyordu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Rıza Yanık - Fadıl Kösedağ - İHA)

Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi

YORUMLAR
500
Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
14:45 Annenin Sırrıdır Çocuk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Çınar'ın baba olacağını öğrenen Defne'nin tepkisi ne oldu?
12:32 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt: 2022'de 2 Bin, 2023'te 5 Bin Kişilik Yurt Kapasitesine Ulaşacağız
13:13 Babacan'dan Bozdağ'ın sözlerine sert tepki: İçi boş baklava, içi boş tost, içi boş benzin deposu yetmedi şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 15:48:37. #1.11#
SON DAKİKA: Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement