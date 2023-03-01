Elinde bıçakla yarı çıplak caddeye çıktı: Kimse ne olduğunu anlayamadı - Son Dakika
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Elinde bıçakla yarı çıplak caddeye çıktı: Kimse ne olduğunu anlayamadı

01.03.2023 19:22
Elinde bıçakla yarı çıplak caddeye çıktı: Kimse ne olduğunu anlayamadı

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yarı çıplak caddeye çıkan ve elindeki bıçağı vücuduna dayayan şahıs, küfür ve hakaretler savurdu.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yarı çıplak caddeye çıkan ve elindeki bıçağı vücuduna dayayan şahıs, küfür ve hakaretler savurdu. Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olay anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Adapazarı ilçesi Karaağaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki bıçakla caddenin ortasına çıktı. Daha sonrasında üstünü çıkaran ve yarı çıplak şekilde iç çamaşırları ile çevresine küfür ve hakaret savuran şahsa vatandaşlar müdahale edemedi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, bu esnada elindeki bıçağı vücuduna dayayarak dakikalarca çevresine hakaretler savurdu. Adrese ulaşan polis ekiplerince müdahale edilen şahıs, etkisiz hale getirildi. Daha sonrasında polis otosuna bindirilen şahıs karakola götürüldü.
Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kimsenin ne olduğunu anlayamadığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen şahsın yarı çıplak şekilde cadde ortasında durması, elindeki bıçakla kendine zarar vermeye çalışması ve küfretmesi yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elinde bıçakla yarı çıplak caddeye çıktı: Kimse ne olduğunu anlayamadı - Son Dakika

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