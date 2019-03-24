Elinde Çayla Çobanlardan Destek İstedi

ÜNAL GÜNDOĞDU - AK Parti Ferizli
Belediye Başkan Adayı İsmail Gündoğdu
, Ferizli ilçesinde yaşayan çobancılık mesleğini yapan vatandaşların yanlarına giderek 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde kendisine destek vermeleri için çobanlardan oy istedi.
Elinde demlik çay ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların otladığı alanda çobanlarla bir araya gelen Gündoğdu, ilçede gerçekleştireceği projeleri anlattı.
AA muhabirine açıklama yapan İsmail Gündoğdu, ilçede yaşayan lisans mezunu seçmen ile çobanlık mesleğini yapan seçmenin AK Parti için aynı derecede öneme sahip olduğunu söyledi.
Çobancılık mesleğinin ve belediyeciliğin de gönül işi olduğunu belirten Gündoğdu," İlçemizde yaşayan çobanlarımız bizler için çok kıymetlidir. Onların mesleği oldukça kutsal ve önemlidir. İşlerinin yoğunluğundan dolayı onları ilçe merkezinde ya da evlerinde göremiyoruz. Bu sebeple elimizde çay ile dilimizde, kalbimizde sıcak muhabbet ile yanlarına giderek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın selamlarını ilettik. İstemediğin oy senin değildir prensibi ile her bir vatandaşımızdan nasıl oy istiyorsak, hayvancılık ile uğraşan kardeşlerimizden de oy istiyoruz. " dedi.
Gündoğdu seçildikleri takdirde ilçeye bağlı besicilik alanlarında çobanlar için gözetleme kuleleri inşa edeceklerini ifade ederek, " Hayvancılık ilçemizin en önemli geçim kaynaklarından birdir. Çobanlarımızın dertleri ile dertleneceğiz, gönüllerinde hoş bir sada bırakacağız. Bizim için üniversite mezunu vatandaşımız ile ilkokul mezunu ile çobancılık mesleğini yapan vatandaşımız eşittir. Bizler her meslek grubundaki seçmenimizi aynı derecede önemser ve sahipleniriz." şeklinde konuştu.
Gündoğdu'nun ziyaretinden ötürü memnun olduğunu dile getiren elli yıldır çobancılık yapan Mahmut Dolaner ise, " Mesleğimizi gönülden yapıyoruz. Kış ve yaz aylarında tatil yapmaksızın hayvanlarımızın otlamasını sağlıyoruz. Bu mesleğin parasal değerinden daha çok manevi değerini seviyor ve sahipleniyoruz. İş yoğunluğumuz dolayısıyla adayların çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi sahibi olamıyorduk. Yoğun seçim sürecinde bizleri de düşünen herkese teşekkür ederiz. " diyerek sözlerini tamamladı.