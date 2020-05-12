Elinde dinamit patlayan madenciye ambulans helikopterle sevk - Son Dakika

Elinde dinamit patlayan madenciye ambulans helikopterle sevk

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, özel maden ocağında çalışan Eray Minik (29), dinamitin kaza sonucu elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, özel maden ocağında çalışan Eray Minik (29), dinamitin kaza sonucu elinde patlaması sonucu ağır yaralandı. Minik, ambulans helikopter ile Kayseri'deki hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Özel şirkete ait maden ocağındaki iş kazası öğle saatlerinde meydana geldi. Maden işçisi Eray Minik'in, ocak içinde galeri açmak için yerleştirmek istediği dinamit kaza ile elinde patladı. Minik, kollarından ve yüzünden ağır yaralandı. Eray Minik, iş arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Maden işçisi Minik'in hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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