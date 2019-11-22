Son Dakika Haberleri: 'Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik' diyerek dolandırdılar (2)
Son Dakika Güncel 'Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik' diyerek dolandırdılar (2) - Son Dakika

'Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik' diyerek dolandırdılar (2)

6 saat önce

3'Ü TUTUKLANDISivas'ta, telefonla aradıkları T.Ş.'ye kendilerini polis olarak tanıttıkları ve "Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan H.D., S.A., A.Ç. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik' diyerek dolandırdılar (2), System.String[]

3'Ü TUTUKLANDI

Sivas'ta, telefonla aradıkları T.Ş.'ye kendilerini polis olarak tanıttıkları ve "Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan  H.D., S.A., A.Ç. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Savcılıktaki sorgudan sonra şüphelilerden H.D., S.A. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Sivas, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
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