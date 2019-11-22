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'Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik' diyerek dolandırdılar (2)
6 saat önce
3'Ü TUTUKLANDISivas'ta, telefonla aradıkları T.Ş.'ye kendilerini polis olarak tanıttıkları ve "Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan H.D., S.A., A.Ç. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:00 Kaynak: DHA
3'Ü TUTUKLANDI
Sivas'ta, telefonla aradıkları T.Ş.'ye kendilerini polis olarak tanıttıkları ve "Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan H.D., S.A., A.Ç. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgudan sonra şüphelilerden H.D., S.A. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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