Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! - Son Dakika

Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı!

11.05.2021 14:41

Adana Demirspor'un şampiyonluk kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan U.T. isimli şahsın parmakları koptu. Hastaneye kaldırılan adamın parmak parçaları, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı Cengiz Balcı tarafından bulundu. Bulunan parça derin bir süre derin dondurucuda muhafaza edildi. Balcı, uzun uğraşlar sonucu sosyal medya aracılığıyla U.T 'yi buldu. Sonrasında parmak parçalarını sargı bezine sarıp, buz kalıbına koyarak hastaneye götürdü.

TFF 1'inci Lig'de 70 puanla şampiyon olup 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, kenti sevince boğdu. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Türk bayrakları ve takımlarının bayraklarıyla sokaklara çıkan taraftarlar, kentin farklı noktalarında toplanıp kutlama yaptı. Taraftarlar meşaleler yakıp, araç konvoyu yaparak tur attı.

Elindeki havai fişeğin patlamasıyla parmakları kopan Adanalı taraftarın parçalarını belediye personeli kurtardı

PARMAKLAR OLAY YERİNDE KALDI

Kutlamalar sırasında Adana Demirspor taraftarı U.T.'nin elinde havai fişek patladı. Parmakları kopan U.T., yakınları ve arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. U.T.'nin kopan parmaklarına ise ulaşılamadı. Mesaide olan belediye çalışanı Cengiz Balcı, patlamanın ardından geldiği olay yerinde parmak parçalarını buldu.

BUZDOLABINA KOYDU

Parmak parçalarını alan Cengiz Balcı, 112 Acil Servis'i arayarak, nasıl muhafaza edebileceğini sordu. Ekipler, Balcı'ya vakit kaybetmeden parmak parçalarını buzdolabına koymasını söyledi. Balcı da parmak parçalarını iş yerindeki buzdolabının derin dondurucusuna koydu. Ardından otomobiliyle Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne giden Balcı, personelden yardım istedi.

Elindeki havai fişeğin patlamasıyla parmakları kopan Adanalı taraftarın parçalarını belediye personeli kurtardı

SOSYAL MEDYADAN YAZDI

Olayla ilgili bilgi verilen polis ekipleri, parmakları kopan U.T.'nin ismini bilmedikleri için vaka üzerinden kentteki hastanelerle irtibata geçti. Ancak hastanelere böyle bir vakanın ulaşmadığı belirtildi. Diğer taraftan Cengiz Balcı'nın arkadaşı Umut Süzer de Adana Çevirme Radar isimli sosyal medya platformu üzerinden, "Akşam Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ önünde elinde havai fişek patlaması sonucu parmağı kopan arkadaşı tanıyan acil dönüş yapsın. Parmak bulundu, dondurucuda" yazdı. Paylaşımı gören U.T.'nin yakınları, Süzer aracılığıyla Balcı'ya ulaştı.

Elindeki havai fişeğin patlamasıyla parmakları kopan Adanalı taraftarın parçalarını belediye personeli kurtardı

BUZ KALIBIYLA HASTANEYE KOŞTU

U.T.'nin özel hastanede olduğunu öğrenen Cengiz Balcı, parmak parçalarını sargı bezine sarıp, buz kalıbına koyarak hastaneye götürdü. U.T.'nin parmak parçaları, doktorlar tarafından teslim alındı. Doktorların yapacağı incelemenin ardından kopan parmak parçalarının yerine dikilip dikilmeyeceği belli olacak.

"SONUÇTA BİR İNSAN"

Yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Cengiz Balcı, Adana Demirspor'un galibiyetinin ardından kutlamalar yapıldığını, bu sırada patlama duyarak dışarı koştuğunu belirtti. Bir kişinin parmağının koptuğunun söylenmesi öğrenmesi üzerine sokakta parmak parçası aradığını aktaran Balcı, "Parmağın parçalarının bir kısmını bulduk. Ne kadar koptuğunu bilmediğimiz için diğer parçaları aramaya başladık. Hastanın adını, soyadını bilmediğimiz için 112 Acil Servis'i arayarak bulduğum parçaları nasıl saklayabileceğimi sordum. Saklama koşullarını öğrendikten sonra iş yerinde buzdolabına parçaları koydum. Daha sonra sosyal medya aracılığıyla hasta sahibine ulaştık. Bulduğumuz parçaları kendisine teslim ettik'' dedi. Parmak parçalarını ilk gördüğünde ürktüğünü söyleyen Balcı, "Elleyip dokunamadım ama bir şekilde onu almak zorundaydım. Sonuçta insanın bir parçası. Doktorlar parçalara zarar gelmediyse tekrar dikileceğini söyledi" diye konuştu.

Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı!

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Son Dakika Spor Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • O adana günlerdir suskunluğu bozdu: Adamı tebrik ederim.her ikisini de biri birine yardımcı olmuş diğeri kimseyi incitmeden kendini halletmiş allah acil şifa versin başkasının yüzüne gelse ne olacağını öğrendi en azından Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır

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