Elinde kalan 10 bin maskeyi vatandaşa dağıttı - Son Dakika

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Elinde kalan 10 bin maskeyi vatandaşa dağıttı
6 saat önce
Korona virüsü dolayısıyla Adıyaman'da bir medikal işletmecisi elinde bulunduğu maskeleri vatandaşlara dağıttı.
Korona virüsü dolayısıyla Adıyaman'da bir medikal işletmecisi elinde bulunduğu maskeleri vatandaşlara dağıttı.
Hastane Caddesi üzerinde medikal işleten Sadık Şahin isimli esnaf, korona virüsünden dolayı vatandaşların ellerine önce dezenfektan dökerek daha sonra onlara yüz maskesi dağıttı. Yaklaşık 10 bin adet maske dağıtan Sadık Şahin, amaçlarının vatandaşların sağlığını korumak, maske bulamayan vatandaşlara destek çıkmak amacıyla böyle bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:50 Kaynak: İHA
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