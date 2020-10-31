Elinde kürekle çalışan başkan takdir topladı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna, yaptığı başarılı çalışmalarla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında resmi tatil olmasına rağmen eline küreği alarak ekibinin başına geçen Başkan Tuna, beldesindeki alt yapı çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda Başkan Selim Tuna'yı kışın yol açan bir kepçe operatörü, yangın söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri olarak görmekte mümkün oluyor. Bu şekilde personelinin motivasyonunu da yüksek tutan Belediye Başkanı Selim Tuna, belde halkının gönlünde taht kuruyor.

'Böyle yöneticilere ihtiyacımız var'

Elinde küreği ile Başkan Tuna'yı görüntüleyen bir vatandaş 'böyle yöneticilere ihtiyacımız' var diyerek Selim Başkan'a övgüler yağdırdı. Vatandaş paylaşımında "Elinde küreği olan işin başından sonuna kadar bizlerle çalışan bir yönetici yönetimi alttan işleyen, bütüncül düşünen bir başkan hem de resmi tatilde makamında oturabilirdi ama yapmadı. Böyle yöneticilere ihtiyacımız var. Teşekkürler Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna Başkan'a" ifadelerini kullandı. - BİLECİK