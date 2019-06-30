Elinde maytap patlayan çocuk, yaralandı
1 saat önce
NİĞDE'de 12 yaşındaki Abdullah Y., bakkaldan satın aldığı maytabın elinde patlaması sonucu yüzünden ve elinden yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:16 Kaynak: DHA
NİĞDE'de 12 yaşındaki Abdullah Y., bakkaldan satın aldığı maytabın elinde patlaması sonucu yüzünden ve elinden yaralandı.
Olay, Dündarlı
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte akrabalarını ziyarete giden Abdullah Y., arkadaşlarıyla birlikte mahallede bulunan bakkaldan 'torpil' adı verilen maytaplardan satın aldı. Maytaplardan birinin çakmakla yaktıktan sonra bir anda elinde patlaması üzerine küçük çocuk yüzünden ve elinden yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ailesi, Abdullah Y.'yi otomobille Ömer Halis Demir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Abdullah Y., burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
- Niğde
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