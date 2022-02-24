ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ - Son Dakika
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ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ

24.02.2022 12:29

BURSA'da ağabeyinin kaldığı siteye elinde palayla giren madde bağımlısı Ömer K. (29), yaklaşık 1 saat sonra 4'üncü kattaki daireden yağmur tahliye borularına tutunarak indi.

BURSA'da ağabeyinin kaldığı siteye elinde palayla giren madde bağımlısı Ömer K. (29), yaklaşık 1 saat sonra 4'üncü kattaki daireden yağmur tahliye borularına tutunarak indi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pala bulunan Ömer K., ağabeyinin yaşadığı siteye kapının üzerinden atlayıp girdi. Güvenlik görevlilerine elindeki palayı gösterdikten sonra binaya giren Ömer K., yaklaşık bir saat sonra, 4'üncü kattan yağmur tahliye borularına tutunarak aşağı indi. Ömer K. siteden çıkıp gözden kayboldu.

SİTEDE OTURANLAR TEDİRGİN

Sitede oturan Ömer Said, Ömer K.'nin yaklaşık 5 aydır siteye izinsiz girip çıktığını belirterek, Ben bu sitede yaşıyorum. Olay aslında 5 ay önce başladı. Adam madde bağımlısıymış. Sürekli sitemize giriyor. Ağabeyi de bu sitede yaşıyormuş, onunla sıkıntısı olduğunu öğrendik. Siteye ve site sakinlerine zarar verebilir diye düşünüyoruz. Ne kadar yakalayıp uzaklaştırsak da yine geliyor. Maalesef yine sitemize geldi. Çitlerden atlamış, siteye girmiş. Sonra 4'üncü kattan borulardan indi. Biz de şaşırdık. Siteye palayla giriyor. Çok şükür şu ana kadar kimseye zarar vermedi. Ama bu olaylardan sonra site sakinleri korkmaya başladı. Umarız en kısa sürede yakalanır, biz de rahatlarız dedi.

ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ
ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ

YORUMLAR
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TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYIP, KAÇTI TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYIP, KAÇTI Kendisini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı Kendisini aldattığını düşündüğü karısını bıçakladı

Osmangazi, Ovaakça, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELİNDE PALAYLA SİTEYE GİRDİ; 4'ÜNCÜ KATTAN YAĞMUR TAHLİYE BORUSUNA TUTUNARAK İNDİ - Son Dakika
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