Son Dakika Haberleri: Elinde patlayan torpil serçe parmağını kopardı
Son Dakika Güncel Haber

Elinde patlayan torpil serçe parmağını kopardı

25 dakika önce

Burdur'un Bucak ilçesinde oynadığı torpilin elinde patlaması sonucu serçe parmağı kopan çocuk tedavi altına alındı.

Elinde patlayan torpil serçe parmağını kopardı, System.String[]

Burdur'un Bucak ilçesinde oynadığı torpilin elinde patlaması sonucu serçe parmağı kopan çocuk tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynayan Mehmet Hayta (12) torpil patlatmak istedi.

Torpilin elinde patlaması sonucu Hayta'nın serçe parmağı koptu.

Yakınları tarafından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayta, buradaki müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Fatih Mahallesi, Burdur, Bucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralya'da saldırgan saksağan, çocuğun gözünü oydu
Devlet, sigortalı çalışırken doğum yapan annelere 10 bin liradan fazla ödeme yapıyor Kocasının başını keserle ezerek öldüren kadın, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Oyuncu Billur Kalkavan'dan dikkat çeken açıklama: Anne olmak çok matah bir şey değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 18:00:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elinde patlayan torpil serçe parmağını kopardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]