Elinde patlayan torpil serçe parmağını kopardı

Yakınları tarafından Bucak Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Hayta, buradaki müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

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