Elinde pompalı tüfekle kavgaya giden kişi polise yakalandı - Son Dakika
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Elinde pompalı tüfekle kavgaya giden kişi polise yakalandı

19.05.2022 00:26
Elinde pompalı tüfekle kavgaya giden kişi polise yakalandı

Adana'da elindeki pompalı tüfekle silahlı kavgaya giden bir şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da elindeki pompalı tüfekle silahlı kavgaya giden bir şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi elindeki pompalı tüfekle silahlı kavgaya gidiyordu. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri şüpheliyi gördü. Bunun üzerine Çukurova Devriye Ekiplerine bağlı polisler, şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayda ruhsatsız pompalı tüfeğe de el konuldu. - ADANA

Elinde pompalı tüfekle kavgaya giden kişi polise yakalandı
Elinde pompalı tüfekle kavgaya giden kişi polise yakalandı

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Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elinde pompalı tüfekle kavgaya giden kişi polise yakalandı - Son Dakika


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