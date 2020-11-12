Elinde sopayla bankanın camlarını indirdi - Son Dakika

İstanbul Zeytinburnu'nda akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi sopayla bankanın camlarını kırdı. Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, 58. Bulvar'da öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre akli dengesi yerinden olmayan erkek şahıs, cadde üzerinde bulunan bir bankaya elindeki sopayla saldırdı. Bankanın camlarını kıran kişiye çevredekiler müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Saldırgan şahıs polis olay yerine gelmeden uzaklaştı. - İSTANBUL