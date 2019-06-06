Elinde urganla kendini asmaya böyle gitti

Elinde urganla kendini asmaya böyle gitti -İntihar eden kızın son görüntüleri ortaya çıktı Beyoğlu'ndaki intiharın detayları ortaya çıktıİSTANBUL - Beyoğlu'nda 16 yaşındaki bir kız, psikolojik sorunları nedeniyle kendisini astı.

Elinde urganla kendini asmaya böyle gitti

-İntihar eden kızın son görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki intiharın detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 16 yaşındaki bir kız, psikolojik sorunları nedeniyle kendisini astı. Kızın, elindeki urganla kendini asacağı binaya girişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'ta meydana gelen intihar olayının detayları ortaya çıktı. Annesi 3 ay önce vefat eden ve babasının da cezaevinde olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Sultan G. psikolojik sorunları nedeniyle kendisini astı. Sultan G.'nin 3 katlı boş bir binanın çatı katına kendini asmak için elindeki urganla girişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sultan G.'nin kendini asmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sultan G.'nin cenazesi tabuta konularak morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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