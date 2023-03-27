Elindeki bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı! Cinayetin ardından şok yaşadı - Son Dakika
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Elindeki bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı! Cinayetin ardından şok yaşadı

27.03.2023 09:55

Denizli'de gece saatlerinde eşiyle tartışan kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayıp öldürdü. Şoka giren kadın gözaltına alınırken, cinayeti alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan E.E. ile kocası Barış Selahattin Ener arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından kadın, eline aldığı bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

KADIN ŞOK GEÇİRDİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri, yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi. Şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmalar sonrası kocanın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü

CİNAYET ALKOLÜN ETKİSİYLE İŞLENDİ

Öte yandan; yaklaşık 1 yıldır evli oldukları öğrenilen çiftin evinde eşyaların darmadağın olduğu öğrenilirken, cinayetin ise alkolün etkisiyle işlendiği iddia edildi.

Kocasını göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA
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Pamukkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elindeki bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı! Cinayetin ardından şok yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elindeki bıçakla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı! Cinayetin ardından şok yaşadı - Son Dakika
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