Elindeki boruyla köpeği acımasızca döven vicdansız görüntüleri tepki çekti - Son Dakika

Elindeki boruyla köpeği acımasızca döven vicdansız görüntüleri tepki çekti
15.10.2020 23:08
İzmir'in Selçuk ilçesinde elindeki su borusuyla köpeğe şiddet uygulayan kişinin görüntüleri tepki çekti. Polis, görüntülerin ardından şahsı gözaltına aldı.
İzmir'in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda isminin Engin K. olduğu öğrenilen kişi, bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladı. O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
PARA CEZASI UYGULANDI
Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Polisin şahsa 947 TL ceza uyguladığı öğrenildi.
HAYVANSEVER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Öte yandan hayvanseverlerin de şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.
Son Dakika Donald Trump, başkanlık yarışındaki rakibi Joe Biden'ın taklidini yapıp dalga geçti Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı Zafer Algöz'den Okan Bayülgen'e ağır suçlama: Bizim yaratıcılığımızdaki işleri noterde kendi üzerine almış Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı