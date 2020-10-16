Elindeki boruyla köpeği acımasızca dövdü - Son Dakika

Elindeki boruyla köpeği acımasızca dövdü
16.10.2020 00:58
İzmir'in Selçuk ilçesinde elindeki su borusuyla köpeğe şiddet uygulayan kişinin görüntüleri tepki çekti.
İzmir'in Selçuk ilçesinde elindeki su borusuyla köpeğe şiddet uygulayan kişinin görüntüleri tepki çekti. Polis, görüntülerin ardından şahsı gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde yaşanan olayda isminin Engin K. olduğu öğrenilen kişi, bir köpeğe elindeki su borusuyla şiddet uyguladı. O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Polisin şahsa 947 TL ceza uyguladığı öğrenildi.
Öte yandan hayvanseverlerin de şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. - İZMİR
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