Elindeki çekiçle cemaate saldıracaktı! Yakalandı
17 dakika önce
SALDIRI girişimi, İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii'nde meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:33
SALDIRI girişimi, İngiltere
'nin başkenti Londra
'da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii'nde meydana geldi. Yerel saatle 04: 30 sıralarında elinde çekiç bulunan 38 yaşındaki bir adamın, camide ibadet edenlere çekiçle saldırmaya çalıştığı sırada cemaat tarafından yakalandığı belirtildi. Durumun polise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, kimsenin yara almadığı saldırganın ağır yaralama girişimi şüphesiyle gözaltına alındığını, olayın terörle ilgisinin olmadığı ve saldırganın, cemaatten biriyle daha önce arasında bir tartışma yaşanmış olabileceği bildirildi.
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