Son Dakika Haberleri: Elindeki çekiçle cemaate saldıracaktı! Yakalandı
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Elindeki çekiçle cemaate saldıracaktı! Yakalandı

17 dakika önce

SALDIRI girişimi, İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii'nde meydana geldi.

Elindeki çekiçle cemaate saldıracaktı! Yakalandı, System.String[]
SALDIRI girişimi, İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii'nde meydana geldi. Yerel saatle 04: 30 sıralarında elinde çekiç bulunan 38 yaşındaki bir adamın, camide ibadet edenlere çekiçle saldırmaya çalıştığı sırada cemaat tarafından yakalandığı belirtildi. Durumun polise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen ekipler, saldırganı gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, kimsenin yara almadığı saldırganın ağır yaralama girişimi şüphesiyle gözaltına alındığını, olayın terörle ilgisinin olmadığı ve saldırganın, cemaatten biriyle daha önce arasında bir tartışma yaşanmış olabileceği bildirildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:33 
Londra, İngiltere, Güncel
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