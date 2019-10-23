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Son Dakika Güncel Elindeki çikolatayı hiç bırakmadı

Elindeki çikolatayı hiç bırakmadı

54 dakika önce

Elindeki çikolatayı hiç bırakmadıBURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada aniden yola fırlayan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucunda yaralandı.

Elindeki çikolatayı hiç bırakmadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada aniden yola fırlayan çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucunda yaralandı. Yaralı çocuk, bakkaldan aldığı çikolatayı tedavi olurken dahi elinden bırakmadı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; kaza İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. 7 yaşındaki Suriye uyruklu Riham Amin, 2 kardeşi ile birlikte yol kenarındaki bakkala gitti. Bakkaldan çikolata ve küçük bir top alan çocuk, cadde üzerine giden elinden düşen topun peşine koştu. O sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Dinçer Alp(63) yönetimindeki 16 AHH 599 plakalı hafif ticari araç, çocuğa çarptı.

ELİNDEKİ ÇİKOLATAYI BIRAKMADI

Kaza sonucunda yaralanan çocuk, elindeki çikolatayı bırakmadı. Yaralı çocuk kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Elindeki çikolatayı hiç bırakmadı

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:17 Kaynak: DHA
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