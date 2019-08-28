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Elindeki fotoğraflarla sokak sokak oğlunu arıyor

1 saat önce

Elindeki fotoğraflarla sokak sokak oğlunu arıyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 29 yaşındaki gençten 17 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

Elindeki fotoğraflarla sokak sokak oğlunu arıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 29 yaşındaki gençten 17 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.
Suruç ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmayan 29 yaşındaki Aydın Dağaç isimli gençten 17 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor. Acılı baba İzzet Dağaç, ilçe ilçe, sokak sokak kayıp oğlunu bir umutla arayarak, bulmaya çalışıyor.
"3 Aydır oğlumu arıyorum"
Çocuğunu her yerde aradığını dile getiren Baba Aydın Dağaç, "3 aydır çocuğumu arıyorum. Çocuğumu arıyorum, aracım olmadığı içinde otobüs ile arıyorum tek başıma. Görenler insanlık namına bana, emniyete haber versinler. Urfa'da çok aradım çoğu kişi Urfa'da diyorlar, Gaziantep'te diyorlar oraya gidiyoruz bulamıyoruz" diye konuştu.
Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
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