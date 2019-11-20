Son Dakika Haberleri: Elindeki poşetten 2 kilo metamfetamin çıktı
Son Dakika Güncel Elindeki poşetten 2 kilo metamfetamin çıktı - Son Dakika

Elindeki poşetten 2 kilo metamfetamin çıktı

6 saat önce

VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu R.A.'nın elinde taşıdığı poşette, 1 kilo 968 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elindeki poşetten 2 kilo metamfetamin çıktı, System.String[]

VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu R.A.'nın elinde taşıdığı poşette, 1 kilo 968 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A. hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezası olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik dün Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uygulama sırasında R.A., şüphe üzerine durduruldu. R.A.'nın elindeki poşette yapılan aramada, 4 paket halinde 1 kilo 968 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan R.A.'nın yapılan sorgusunda, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasının bulunduğu belirlendi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
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