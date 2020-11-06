Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı - Son Dakika

Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı

06.11.2020 08:20
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı, System.String[]

ŞANLIURFA'da devlet destekli olarak 20 dönüm alanda 100 büyükbaş hayvanla süt üretimine başlayan Hüseyin Korkmaz, elindeki sütü satamayınca 10 bin metrekarelik alana 70 kişinin istihdam edildiği fabrika kurdu.

ŞANLIURFA'da devlet destekli olarak 20 dönüm alanda 100 büyükbaş hayvanla süt üretimine başlayan Hüseyin Korkmaz, elindeki sütü satamayınca 10 bin metrekarelik alana 70 kişinin istihdam edildiği fabrika kurdu. Bölgedeki besicilerin sütünün alındığı fabrikada uzun ömürlü pastörize süt, beyaz peynir, krem peynir, yoğurt, tereyağı, ayran üretimi yapılıyor.

Şanlıurfa'da devlet desteği sayesinde 100 büyükbaş hayvanla çiftlik kuran Hüseyin Korkmaz, çiftliğinde üretilen sütün satılması için bölgede pazar bulamayınca Organize Sanayi Bölgesi'nde süt fabrikası kurdu. Günlük 60-70 ton arasında çiğ süt tesiste işlenerek, uzun ömürlü pastörize süt, beyaz peynir, krem peynir, yoğurt, tereyağı ve ayrana dönüştürülerek piyasaya sunuluyor.

Hüseyin Korkmaz, Türkiye'de süt sektörünün desteklenmesinin, süt hayvancılığının gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi. 100 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikten fabrikaya uzanan öyküsünü anlatan Hüseyin Korkmaz, "Elimizde süt var ancak satacak yerimiz yoktu. Bir hırsla kendi tesisimiz kurup sütümüzü işlemeye başladık. Çok şükür işlerimiz büyüyünce daha modern bir tesis açmayı başardık" dedi. Fabrikada doğa ile dost teknolojileri tercih ettiklerine dikkat çeken Korkmaz, şöyle konuştu:

"2010 yılında devlet destekli kredi alarak 20 dönümlük bir alanda çiftlik kurduk. Burada 100 büyükbaş hayvanla süt üretimine başladık. Ancak ürettiğimiz bu sütler için gerekli pazar oluşturamıyorduk. Ürettiğimiz bu sütü işleyememe ve satamama durumuna geldik. Süt satamama sıkıntısını yaşamaya başlamamızla birlikte her gün zarar ediyorduk. Bunun üzerine kendi sütümüz işlemeye başladık. 2013 yılında küçük bir tesis kurup üretime başladık. Daha sonra 2016 yılında aldığımız hibelerle bu tesisi kurduk. Kaliteli, hijyenik ve sağlıklı lezzetler sunma hedefiyle çıktığımız bu yolda kendimizi sürekli geliştirdik. Tesisimiz ve 500 büyük baş hayvana ulaşan çiftliğimiz ile ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkı sunuyoruz."


Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı
Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı

Hüseyin Korkmaz, Şanlıurfa, İstihdam, Fabrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elindeki sütü satamayınca fabrika açtı - Son Dakika


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