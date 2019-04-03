Son Dakika Haberleri: Elindeki Uyuşturucuyla Yürüyen Şahıs Tutuklandı

Elindeki Uyuşturucuyla Yürüyen Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde elindeki 2 kilo 972 gram metamfetamin maddesiyle yolda yürüyen şahıs tutuklandı.

Elindeki Uyuşturucuyla Yürüyen Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde elindeki 2 kilo 972 gram metamfetamin maddesiyle yolda yürüyen şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Cumhuriyet Mahallesi Işık 2. Sokak üzerinde yaya ilerleyen A.A.'nın durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şahsın elinde bulunan poşette içerisinde 3 adet plastik kutuda toplam 2 kilo 972 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan A.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:56 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
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