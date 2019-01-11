Son Dakika Haberleri: Elinden Düşen Tüfeğin Ateş Almasıyla Öldü

Elinden Düşen Tüfeğin Ateş Almasıyla Öldü

1 saat önce

DİYARBAKIR'da bir depoda çalışan Seyfettin Ateş'in (22) elinden düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucu boğazından vurularak, hayatını kaybetti.

Elinden Düşen Tüfeğin Ateş Almasıyla Öldü, System.String[]
DİYARBAKIR'da bir depoda çalışan Seyfettin Ateş'in (22) elinden düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucu boğazından vurularak, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Depoda çalışan Seyfettin Ateş, iddiaya göre bir kamyon kasasındaki tüfeği aldı. Ancak tüfek elinden yere düştü. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Ateş'in boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Ağır yaralanan Ateş, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ateş'in cenazesi otopsi için morga konulurken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Tüfeğin ruhsatlı olup olmadığı ve kime ait olduğu araştırılıyor.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:48 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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