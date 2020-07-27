Elinden düşürdüğü tüfek, ağır yaraladı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, traktöre binerken düşürdüğü av tüfeği ateş alan Hüseyin Bilmez (47), ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kula ilçesi Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek üzere evinden çıkan Hüseyin Bilmez, 45 RZ 328 plakalı traktörüne binerken, elindeki av tüfeğini yere düşürdü. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Bilmez'e isabet etti. Bilmez kanlar içinde yere yığılırken, yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Bilmez, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.