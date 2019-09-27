Son Dakika Haberleri: Elinden düşürdüğü tüfek kendini yaraladı
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Elinden düşürdüğü tüfek kendini yaraladı

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde, elindeki tüfek düşen kişi kendini yaraladı.

Elinden düşürdüğü tüfek kendini yaraladı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde, elindeki tüfek düşen kişi kendini yaraladı.

Alınan bilgiye göre Demirci ilçesine bağlı Çağıllar Mahallesi'nde yaşayan B.Ş. (62), evinin mutfağında elindeki av tüfeğini düşürdü.

Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar B.Ş'nin ayağına isabet etti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Ş'yi Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.

B.Ş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

'in av tüfeğini temizlemek isterken kendisini vurduğu öğrenildi.

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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