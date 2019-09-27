Elinden düşürdüğü tüfek kendini yaraladı

'in av tüfeğini temizlemek isterken kendisini vurduğu öğrenildi.

B.Ş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Ş'yi Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar B.Ş'nin ayağına isabet etti.

Alınan bilgiye göre Demirci ilçesine bağlı Çağıllar Mahallesi'nde yaşayan B.Ş. (62), evinin mutfağında elindeki av tüfeğini düşürdü.

Manisa 'nın Demirci ilçesinde, elindeki tüfek düşen kişi kendini yaraladı.

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