Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü

Hintli sinema oyuncusu ve şarkıcısı Priyanka Chopra, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını güldürdü. Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ile evli olan yıldız isim 2000 yılında Dünya Güzeli unvanını kazanmıştı.

ÇATAL BIÇAKLA POZ VERDİ

Yeni dizisi Citadel'in çekimleri için Londra'da bulunan güzel isim, bir süredir turne için ABD'de olan kocasından ayrı kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Londra'da buluşan çift, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapıyor. Çiftin son paylaşımı hayranlarını güldürdü. Nick Jonas'ın eşi Priyanka Chopra'nın kalçasında çatal bıçakla verdiği poz, Instagram'ın dikkat çeken paylaşımlarından biri oldu.

ESPRİLİ PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Priyanka Chopra, o anları "Atıştırmalık" notuyla paylaşırken, eşi Nick Jonas ise fotoğrafın altına "Lezzetli" yorumunda bulundu. Ünlü çiftin paylaşımı çok kısa sürede 3 milyondan fazla beğeni aldı.