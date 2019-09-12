Eline aldığı levyeyle lüks araçları parçaladı

MARDİN - Mardin'de bir kişi, eline aldığı levyeyle park halinde bulunan lüks araçları parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedilirken zanlı olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi'nde yaşandı. M.Ç. isimli saldırgan, eline aldığı levyeyle park halinde bulunan lüks araçlara saldırdı. Şahsın araçları parçalama anı cep telefonu kameralarına yansırken, zanlı araç sahiplerinin havaya ateş açması sonucu kaçarken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayda, 3 lüks aracın hasar gördüğü öğrenildi. Araç sahipleri saldırgan hakkında şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.