Son Dakika Haberleri: Eline aldığı levyeyle lüks araçları parçaladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eline aldığı levyeyle lüks araçları parçaladı

15 dakika önce

Eline aldığı levyeyle lüks araçları parçaladıMARDİN - Mardin'de bir kişi, eline aldığı levyeyle park halinde bulunan lüks araçları parçaladı.

Eline aldığı levyeyle lüks araçları parçaladı

MARDİN - Mardin'de bir kişi, eline aldığı levyeyle park halinde bulunan lüks araçları parçaladı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedilirken zanlı olay yerinden kaçarken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı 13 Mart Mahallesi'nde yaşandı. M.Ç. isimli saldırgan, eline aldığı levyeyle park halinde bulunan lüks araçlara saldırdı. Şahsın araçları parçalama anı cep telefonu kameralarına yansırken, zanlı araç sahiplerinin havaya ateş açması sonucu kaçarken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Olayda, 3 lüks aracın hasar gördüğü öğrenildi. Araç sahipleri saldırgan hakkında şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eline aldığı levyeyle lüks araçları parçaladı

Mardin, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşiyle birlikte evde turşu işine girdi, siparişlere yetişemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Metropollere bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı yakalandı Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 13:40:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eline aldığı levyeyle lüks araçları parçaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]