Eline Aldığı Silah Ölümüne Neden Oldu
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eline aldığı tabancanın aniden ateş alması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde eline aldığı tabancanın aniden ateş alması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yapraklı
köyünde yaşayan Recep Avcı
'nın (16) eline aldığı tabanca bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Tabancanın ateş alması ile vurulan Avcı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kahta Devlet Hastanesine, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Recep Avcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:49 Kaynak: İHA
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