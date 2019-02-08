Son Dakika Haberleri: Eline Aldığı Silah Ölümüne Neden Oldu

Eline Aldığı Silah Ölümüne Neden Oldu

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eline aldığı tabancanın aniden ateş alması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eline Aldığı Silah Ölümüne Neden Oldu, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eline aldığı tabancanın aniden ateş alması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Yapraklı köyünde yaşayan Recep Avcı'nın (16) eline aldığı tabanca bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Tabancanın ateş alması ile vurulan Avcı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kahta Devlet Hastanesine, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Recep Avcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:49 Kaynak: İHA

Kahta, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Damsız Girilmez" Sözlerine Sinirlenen Müşteri, Güvenlik Görevlisini Vurdu Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor

Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:23:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eline Aldığı Silah Ölümüne Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]