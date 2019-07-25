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Eline aldığı silah patladı, erkek arkadaşını vurdu

1 saat önce

Eline aldığı silah patladı, erkek arkadaşını vurdu Yaralanan uzman onbaşı hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - Maltepe'de Uzman Onbaşı Cengiz Ş., kız arkadaşı S. G. Ö. ve beraberindeki iki kişi ile bir evde alkol aldıkları sırada, S. G. Ö.'nün eline aldığı silahın ateş almasıyla Cengiz Ş.

Eline aldığı silah patladı, erkek arkadaşını vurdu
Yaralanan uzman onbaşı hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Maltepe'de Uzman Onbaşı Cengiz Ş., kız arkadaşı S. G. Ö. ve beraberindeki iki kişi ile bir evde alkol aldıkları sırada, S. G. Ö.'nün eline aldığı silahın ateş almasıyla Cengiz Ş. göğsünden vuruldu. Kendi beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanan uzman onbaşı hastaneye kaldırılırken, erkek arkadaşını yaralayan S. G. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü saat 03.05 sıralarında meydana geldi. Gaziantep'te Uzman Onbaşı olarak görev yapan Cengiz Ş.kız arkadaşı S. G. Ö.(22), teyzesinin oğlu Özer Onur B.ve E.G.birlikte Özer Onur B.'nin evinde oturuyorlardı. Şahısların evde alkol aldıkları sırada, S. G. Ö., Cengiz Ş.'nin masa üzerinde duran beylik tabancasını eline aldı. O sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun, Cengiz Ş.'nin göğsüne isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cengiz Ş. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralı uzman onbaşının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen S. G. Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eline aldığı silah patladı, erkek arkadaşını vurdu
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:39 Kaynak: İHA
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