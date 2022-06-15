Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi - Son Dakika
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Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi

15.06.2022 11:27

Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde bir vatandaş sokak köpeklerinin saldırdığını öne sürerek eline aldığı sopayla kovaladı.

Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi

ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde bir vatandaş sokak köpeklerinin saldırdığını öne sürerek eline aldığı sopayla kovaladı. O anları cep telefonuna kaydeden hayvansever ise duruma tepki gösterdi. Köpeklerin kendisine saldırdığını söyleyen vatandaş, "Beni çek her yere gönder. Bu köpekler bana saldırırsa bende sana saldıracağım" dedi.

Olay Filyos beldesi Hisarönü mahallesi Park caddesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde eline aldığı sopayla köpeklere vurduğu iddia edilen M.B.' yi gören hayvanseverler arasında gerginlik yaşandı. Cep telefonuyla o anlar bir hayvansever tarafından kayıta alındı. Çevrede yaşayan vatandaşlar görüntülerdeki M.B.'nin her gün köpeklere şiddet uyguladığını ileri sürerek "Artık bu şahısın hayvanlara uyguladığı şiddete dayanamıyoruz " dedi.

Hayvansever Afra Satılmış, "Belde de yaşayan bu şahıs elinde sopayla sürekli köpekleri yemek yerken, uyurken en savunmasız anlarında dövüyor. Pazartesi günü akşamı saat 20: 30 civarın yine köpekleri dövdü. Bu şahıs dövmesine engel olduğumuz için ve sokaktaki can dostlarımızı beslediğimiz için bizi de tehdit ediyor, beni döveceğini söylüyor. Köpekleri korumaya çalıştığım için video çekmeye geç kaldım. Daha önce 5 Şubat tarihinde aynı mahallede köpeklerimizden biri sol gözü kanlar içinde bulundu. Hemen veterinere gittik muayene ve röntgen görüntülerinde köpeğin gözünde havalı tüfek saçması tespit edildi. Köpeğin sol gözü kör oldu. 11 Şubat tarihinde yine aynı mahallede tüfek sesi ile birlikte bütün köpekler kaçıştı ve aralarından bir tanesi bayıldı. Apar topar veterinere götürdüğümüzde yine röntgen görüntülerinden de görüldüğü gibi sağ akciğerde havalı tüfek saçması olduğu tespit edildi. Vurulma anında sokakta kimseyi göremedik ve bizde binadan ateş edildiğini düşündük. Bu şahısla belediyenin yakınlarında gerçekleşen tartışma kameralara inşallah yansımıştır. Bugün gerekli işlemlerden sonra kamera kayıtları incelenecek. Hayvanlarımıza her türlü işkence yapan bu şahıs artık cezasını alsın istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi
Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi
Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi
Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi
Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi
Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi

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Gazeteciler Jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutladı Gazeteciler Jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutladı Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi
Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, Filyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eline aldığı sopayla köpekleri kovaladı, hayvanseverler tepki gösterdi - Son Dakika

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