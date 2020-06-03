Eline balta alıp ortalığı ayağa kaldırdı, evdeki bütün eşyaları sokağa fırlattı - Son Dakika

Eline balta alıp ortalığı ayağa kaldırdı, evdeki bütün eşyaları sokağa fırlattı

Bağcılar'da bir kişi öğle saatlerinde kriz geçirilerek kendini odaya kapattı.

Eline balta alıp ortalığı ayağa kaldırdı, evdeki bütün eşyaları sokağa fırlattı, System.String[]

Bağcılar'da bir kişi öğle saatlerinde kriz geçirilerek kendini odaya kapattı. Eline balta alan şahıs evdeki bütün eşyaları sokağa fırlatarak bağırmaya başladı. Şahıs 6 saatlik ikna çabaları sonunda özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı.

Olay Hürriyet Mahallesi 114 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas A. (53) Öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Kendini odaya kapatan İlyas A. ardından eline balta alarak eşyaları kırıp dışarıya fırlattı. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazırda bekledi.

SAATLERCE İKNA EDİLEMEDİ

Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Yapılan bütün ikna çalışmaları sonuç vermedi. Şahıs Beykoz'da bulunan ablasının gelmesi istedi. Evin önüne gelen şahsın kız kardeşi ikna çabalarına başvursa da sonuç alınamadı.

Özel harekat timleri devreye girdi

Yaşanan bu olay gece saatlerinde kadar devam etti. Olay yerine itfaiye ve özel harekat polisi çağrıldı. İtfaiye ekipleri sokağa branda çadır yerleştirirken özel harekat polisi içeri dalıp şahsa müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda İlyas A. evden çıkartıp hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Hürriyet Mahallesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eline balta alıp ortalığı ayağa kaldırdı, evdeki bütün eşyaları sokağa fırlattı - Son Dakika

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