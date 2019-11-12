Son Dakika Haberleri: Eline batan çivili tahtayla geldi
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Eline batan çivili tahtayla geldi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.

Eline batan çivili tahtayla geldi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.


12 yaşındaki Şevket S, arkadaşlarıyla evlerin önünde oyun oynamaya başladı. İddia göre dengesi kaybeden çocuk çivili olan tahtanın üzerine düştü. Düştüğü tahta parçasındaki çivili odun eline battı. Şevket S, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla inegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla çivili tahta çıkarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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