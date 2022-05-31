Eline bıçak alıp cadde ortasında intihar girişiminde bulundu! Polis, biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika
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Eline bıçak alıp cadde ortasında intihar girişiminde bulundu! Polis, biber gazıyla müdahale etti

31.05.2022 13:57

İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda bir kişi, eline bıçak alarak cadde ortasında intihar girişiminde bulundu. Şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan insanları ve polis ekiplerini de bıçak çekerek uzaklaştırmaya çalıştı. Çevrede toplanan kalabalık ise olayı izledi. Diğer taraftan şahıs biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İntihar girişiminde bulunan şahıs kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü.

BİBER GAZI KULLANILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen vatandaş, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Olayı görüp toplanan meraklı kalabalık ise o anları adeta film izler gibi izledi.

"POLİSLERE BİLE BIÇAK ÇEKTİ"

Yaşanan olay esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüme gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eline bıçak alıp cadde ortasında intihar girişiminde bulundu! Polis, biber gazıyla müdahale etti - Son Dakika


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