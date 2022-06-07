Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika
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Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı

07.06.2022 16:02
Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı

SİVAS'ta şantiye çalışanı Eyüp Melih Yıldırım (30), eline saplanan demir korkuluktan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, hastanede ameliyata alındı.

SİVAS'ta şantiye çalışanı Eyüp Melih Yıldırım (30), eline saplanan demir korkuluktan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, hastanede ameliyata alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı İmaret köyünde meydana geldi. Bölgedeki hızlı tren şantiyesinde çalışan Eyüp Melih Yıldırım'ın sol eli, tutunmak istediği demir korkuluğa saplandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yarım saat çalışma yapan itfaiye ekipleri, hidrolik kesici ile demir korkuluğu kesti. Yıldırım, eline saplanan demir parçası ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı
Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı
Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

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