Son Dakika Haberleri: Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı dikkat çekti
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Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı dikkat çekti

45 dakika önce

Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı dikkat çektiSİVAS - Sivas'ta eline korkuyuk demiri saplanan 14 yaşındaki çocuk, kurtarma çalışmasında soğuk kanlılığı ile dikkat çekti.

Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ta eline korkuyuk demiri saplanan 14 yaşındaki çocuk, kurtarma çalışmasında soğuk kanlılığı ile dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gece Sivas'ta Fatih Mahallesinde meydana geldi. 14 yaşındaki N.G. oturdukları apartmanın bahçesine, demir parmaklıkların üzerinden atlayarak girmeye kalkınca sağ eli demire saplandı. N.G. için sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarma operasyonu başlatıldı. Eli saplandığı demirden çıkartılamayınca parmaklıklar kesilerek N.G. kesilen demir parmaklık parçası ile hastaneye kaldırıldı. Operasyon sırasında çocuğun soğuk kanlılığını koruması ve hiç sesinin çıkmaması dikkat çekti. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat sonrası demir parmaklığın çıkartıldığı ve N.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eline korkuluk demiri saplanan çocuğun soğuk kanlılığı dikkat çekti

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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