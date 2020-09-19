Eline makası alan Vali üzüm hasadı yaptı - Son Dakika

- Eline makası alan Vali üzüm hasadı yaptı

Eline makası alan Sivas Valisi Salih Ayhan, Koyulhisar ilçesinde yetiştirilen üzümün hasadını yaptı

SİVAS - Eline makası alan Sivas Valisi Salih Ayhan, Koyulhisar ilçesinde yetiştirilen üzümün hasadını yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaylaları ve doyumsuz tabiatıyla meşhur, zümrüt yeşili olarak adlandırılan Koyulhisar ilçesini ziyaret etti. İlçe programları kapsamında ilk olarak Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan'ı makamında ziyaret eden Vali Salih Ayhan, ilçenin genel durumu ile devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Kaymakamlıkta vatandaşlarımızın ve şehit ailelerin taleplerini de dinleyen Vali Ayhan, not alarak ilgili kurumlara çözüm noktasında talimatlar verdi. Sivas Valiliği himayesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde il genelinde tarımsal ürün çeşitliliği ve üretimin artırılması için sürdürülen "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Vali Ayhan, Koyulhisar ilçesi Yukarıkale mahallesinde 40 dönüm arazi üzerine kurulan bağda üzüm hasadına katıldı.

Üreticiden bilgi alan Vali Ayhan, daha sonra eline makası alarak üzüm hasadı yaptı. Üzüm salkımlarını tek tek makasla toplayan Vali Ayhan, daha sonra üzümleri kovalara doldurdu.