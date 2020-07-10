Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü - Son Dakika

Sarıpınar Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynayan Halil Yıldız'ın eline, bahçe kapısının korkuluğu saplandı. Babası Zeki Yıldız 'ın ihbarı üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, demir kapıdan korkuluğu kesti. Salihli Devlet Hastanesi 'ne götürülen Halil Yıldız'ın eline saplanan demir parçası, ameliyatla çıkarıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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