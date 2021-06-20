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Eline toprağını alan ona koşuyor - Son Dakika

Eline toprağını alan ona koşuyor

20.06.2021 12:50
Eline toprağını alan ona koşuyor, System.String[]

Denizli'de farklı bölgelerden gelen toprak numunelerini eleyerek içindeki altın oranını belirleyen 52 yaşındaki Şenol Akkuş, meraklılarına ve devletten ruhsat alıp altın madeni kurmak isteyenlere yol gösteriyor.

Denizli'de farklı bölgelerden gelen toprak numunelerini eleyerek içindeki altın oranını belirleyen 52 yaşındaki Şenol Akkuş, meraklılarına ve devletten ruhsat alıp altın madeni kurmak isteyenlere yol gösteriyor.

Denizli'de emekli Şenol Akkuş, yıllardır evinin altında numune olarak getirilen çeşitli toprak yapılarının içindeki altın oranını belirlemek için eleme yapıyor. Suyla elekten numune toprağı eleyip içindeki madenleri bulan Akkuş, mıknatıs yardımıyla elde ettiği mikron büyüklüğündeki maden parçacıklarının içinden demir parçacıklarını alıyor. Geri kalan madenler içinden büyüteç yardımıyla altın parçacıklarını tespit eden Akkuş, numune getirilen toprağın bulunduğu alandaki altın oranını da hesaplayabiliyor.

Altın eleme işine merakla başladığını, hobi amaçlı yaptığı eleme işinden vazgeçemediğini belirten Akkuş, aylarca eleyip biriktirdiği altın tozlarını çeşitli yöntemlerle birleştirip 2-2 gram ağırlığında altın elde ettiğini ve bunu tamirat yapan kuyumculara gönderdiğini söyledi. Denizli'deki toprak yapısında altın oranının çok düşük olduğunu belirten Akkuş, "Gittiğim bölgelerde şüphelendiğim topraklardan numune alıyorum. Daha sonra aldığım numuneler ile dükkanımda altın tozunun olup olmadığına bakıyorum. Benim bu işi yaptığımı bilen arkadaşlar var. Bahçesinden, tarlasından veya dağlardan topladığı toprakları getirerek bakmamı istiyorlar. Hobi amacıyla severek yapıyorum. İsteyen arkadaşlarımın getirdiği topraklara bakarak, altının olup olmadığına bakıyorum. Altın oranı Denizli'de çok düşük. Mikro halde çıktığında değer mi değmez mi ayrı soru. Manisa, Uşak, Bergama taraflarında daha çok. Samsun'da 1 tonda 36 gram bulunduğu söyleniyor. Elazığ'da 1 tonda 80 ile 85 gram arasında bulunduğu söyleniyor. Türkiye'de altın var, bol miktarda çıkıyor. Altınları bayağı bir biriktiriyoruz. 2-3 gram olduğu zaman eritiyoruz. Daha sonra eriyerek birleşen altınları kuyumcu ya da altın tamircilerine veriyoruz" dedi. - DENİZLİ

Eline toprağını alan ona koşuyor
Eline toprağını alan ona koşuyor
Eline toprağını alan ona koşuyor
Eline toprağını alan ona koşuyor

Denizli, Emekli, Altın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eline toprağını alan ona koşuyor - Son Dakika


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