Son Dakika Haberleri: Elini 1 tonluk basınçla çalışan silindirler arasına sıkıştırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elini 1 tonluk basınçla çalışan silindirler arasına sıkıştırdı

47 dakika önce

Denizli'de bir işçi, çalıştığı makinenin yaklaşık 1 ton ağırlığında basınçla çalışan silindirleri arasına elini kaptırdı.

Elini 1 tonluk basınçla çalışan silindirler arasına sıkıştırdı, System.String[]

Denizli'de bir işçi, çalıştığı makinenin yaklaşık 1 ton ağırlığında basınçla çalışan silindirleri arasına elini kaptırdı. Acı içerisinde kurtarılmayı bekleyen adamın kolu itfaiye ekiplerinin silindirleri oksijenle kesmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.


Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki kağıt ve karton üreten bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki kutu kesme makinesinde çalışan Salih Yavuz, yaklaşık 1 ton ağırlığında basınçla çalışan makinenin silindirleri arasına elini kaptırdı. Durumu gören diğer çalışanlar makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri, oksijen makinesi ile silindirleri kesip yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Yavuz'un sıkışan elini kurtarmayı başardı. Kurtarma çalışmaları esnasında ise Yavuz yaşadığı acıyla bağırdı. Kolu makineden çıkarılan işçi, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


General Mobile'dan 100 milyon TL'lik fabrika yatırımı
Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan çocuk öldü Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 20:23:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elini 1 tonluk basınçla çalışan silindirler arasına sıkıştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]